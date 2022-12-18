Лидер АдГ заявил, что СПГ-терминал не спасет Германию

Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла прокомментировал открытие первый в стране плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). По его мнению, данная мера не поможет Германии справиться с нынешним энергетическим кризисом.

«5 млрд кубометров сжиженного газа в год покрывают только 6% потребностей Германии в газе. Окончательно не установлено, где и какими специальными судами в будущем в Вильгельмсхафен будет доставляться необходимый газ», — цитирует политика Общественная служба новостей.

Хрупалла в очередной раз призвал власти Германии отказаться от антироссийских санкций.

По его мнению, следует обеспечить возможность поставок газа по «Северному потоку».