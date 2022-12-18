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В Венгрии торговая сеть ограничила объем продаж некоторых продуктов по льготным ценам

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Depositphotos

В Венгрии торговая сеть ALDI ограничила объем продаж некоторых продуктов по льготным ценам — теперь товары из списка основных продуктов питания, установленного правительством, можно будет купить только в объеме одной упаковки, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети компании.

«Мы хотим обеспечить, чтобы каждый потребитель имел доступ к товарам по замороженным ценам», — указано в сообщении компании.

В список попали растительное масло и молоко — не более одного литра в руки, куриные грудки, бедра и яйца — не более одной упаковки в руки, а также не более одного килограмма картофеля и сахара и не более одной упаковки свиного окорока в руки.

При этом цены на эти продукты заморожены на уровне октября 2021 года, и правительство Венгрии планирует удерживать их на этом уровне до 30 апреля 2023 года.

Ранее The Telegraph сообщила о том, что экспорт чая из Индии вырос на 16%, но не достиг допандемийного уровня.

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