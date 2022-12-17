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Члены ВТО потребовали от США объяснений

Члены Всемирной торговой организации (ВТО) направили США более 2 тысяч письменных вопросов с требованием дать пояснения относительно политики государственных страны, а также обобщения национальной безопасности и соответствия закона о снижении инфляции и закона о чипах правилам ВТО, сообщает Общественная служба новостей.

В Женеве состоялись заседания ВТО, на которых прошло обсуждение торговой политики США. В заседаниях приняли участие 65 представителей стран-членов организации.

По сообщению министерства коммерции КНР, 32 члена ВТО направили более 2 тысяч письменных вопросов США. Они касались соответствия правилам ВТО недавно представленных США «Закона о снижении инфляции», «Закона о чипах» и связанных с ними мер. Также в фокус внимания попала политика госзакупок США и обобщения национальной безопасности.

Постоянный представитель КНР при ВТО Ли Чэнган отметил, что США «отступают от многосторонней торговой системы, нарушают законы экономики и правила рынка, что влияет на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок».

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