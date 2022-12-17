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Spiegel: Германия столкнулась с дефицитом лекарств и жаропонижающих средств для детей

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Depositphotos

Правительству Германии необходимо предпринять меры для борьбы с дефицитом лекарств и жаропонижающих средств для детей. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление президента Ассоциация защиты детей Хайнца Хильгерса.

«Это свидетельство бедности для политики, что сейчас даже лекарств и жаропонижающих средств для детей недостаточно. Федеральное правительство должно действовать как можно быстрее и закупать лекарства прямо сейчас. И ей необходимо срочно подготовить почву для того, чтобы такая ситуация, по возможности, никогда больше не повторилась», — посетовал Хильгерс.

По его словам, дети стали наиболее пострадавшими жертвами политики экономии системы здравоохранения. Хильгерс также призвал к увеличению мощностей местных больниц, работающих с пациентами младших возрастов.

«Идеология о том, что рынок уже все регулирует, даже когда речь идет о здоровье наших детей, ошибочна. Если бы мы платили пожарным только тогда, когда они горят, разумной противопожарной защиты больше не было бы», — заключил он.

17 ноября газета Die Welt сообщила, что Германия может испытать дефицит мяса из-за массового закрытия производств. В обозримом будущем в европейской стране могут возникнуть перебои в снабжении мясом, в особенности, свининой.

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