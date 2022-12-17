Фон дер Ляйен: прокладка электрокабеля по дну Черного моря сблизит Евросоюз и страны Южного Кавказа

Проект Черноморского электрического кабеля, по которому Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Европу, является амбициозным. Он сблизит страны Евросоюза (ЕС) и страны Южного Кавказа, приводит слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен «Интерфакс».

«Могу только сказать: какой амбициозный проект (прокладки Черноморского электрокабеля — «Газета.Ru»). Он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря — как для цифровой связи, так и для энергетики. Соглашение сблизит ЕС с партнерами на Южном Кавказе и поможет обоим регионам совершить энергопереход», — заявила фон дер Ляйен.

Это заявление она сделала в рамках выступления на церемонии подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии». В деловом мероприятии принимали участие представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

17 декабря президент Азербайджана Ильхама Алиев заявил о начале строительства еще одного энергетического моста из Баку в Европу. По его словам, в обозримом будущем страна планирует стать важным поставщиком электроэнергии в Евросоюз (ЕС). При этом акцент будет сделан на экспорте так называемой «зеленой» энергии.