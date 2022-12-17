Власти Британии призвали граждан экономить на работе отопительных котлов

Британские власти призвали жителей страны понизить температуру в своих отопительных котлах и избегать потерю тепла через окна и двери. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, 17 декабря правительство премьер-министра Риши Сунака начало общественную кампанию по экономии природного газа и электроэнергии.

По информации Bloomberg, за последний год счета за электроэнергию для многих потребителей в Британии выросли более чем вдвое. Это произошло на фоне исторического энергетического кризиса. Ситуацию также усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.

Ранее агентство Reiters со ссылкой на заявление компании-оператора National Grid сообщало, что более миллиона британских семей присоединились к программе по уменьшению энергопотребления в обмен на скидки по оплате счетов за электричество.

В публикации отметили, что речь идет об услуге гибкого спроса (DFS), подключение к которой стало возможным для британцев с 1 ноября. В рамках этой программы жители получают скидки, как правило, в виде возврата части средств, выплаченных за электроэнергию, если соглашаются отключать часть бытовой техники.