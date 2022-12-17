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Премьер Венгрии назвал строительство подводного электропровода «настоящим рок-н-роллом»

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Orban Viktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «настоящим рок-н-роллом» проект строительства по дну Черного моря электропровода для поставок зеленой электроэнергии. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Это настоящая инновация. Если бы я был на 30 лет моложе, я бы сказал, что это настоящий рок-н-ролл», — сказал он.

Ранее лидеры Евросоюза решили отделить российскую экономику от европейской. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Говоря о ситуации в Европе, он отметил, что никогда она «не была такой запутанной, как сейчас».

По словам Орбана, эпохе «когда мы импортировали дешевое сырье и энергию из России в обмен на западные технологии, что обеспечивало экономический рост и военную безопасность для обеих сторон» пришел конец. При этом премьер Венгрии не видит какой-то новой стратегии в Европе.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки электроэнергии из Азербайджана позволят укрепить энергетическую безопасность в Европе.

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