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МО Турции: более 14 млн тонн сельхозпродукции вывезено с Украины по зерновой сделке

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Umit Bektas/Reuters

Более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции было вывезено из портов Украины по морскому гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Турции.

По информации ведомства, к настоящему времени из украинских портов вышли 556 груженных судов.

«Объем вывезенных зерновых превысил 14 млн тонн», — уточняется в сообщении МО Турции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна в рамках зерновой сделки отправила 554 судна с 13,9 млн тонн продовольствия. Также Шмыгаль отметил, что Киев хочет расширить инициативу по экспорту зерна на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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