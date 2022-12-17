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Член бундестага Крупалла: новый СПГ-терминал не решит экономический кризис в Германии

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Depositphotos

Новый терминал по приему сжиженного природного газа не решит проблему экономического кризиса в Германии. Об этом заявил сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии», член бундестага Тино Крупалла. Его слова приводит пресс-служба партии.

По словам Крупаллы, 5 млрд кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребностей Германии.

«Где и с помощью каких специальных судов в Вильгельмсхафен в будущем будет доставляться необходимый газ, окончательно не ясно <...> факт остается фактом: правительство должно выйти из-под санкций России и обеспечить возможность поставок газа по «Северному потоку», — резюмировал Крупалла.

Ранее эксперты рассказывали, хватит ли Европе газа на всю зиму. Хранилища заполнены чуть более, чем на 87%, а уменьшение за сутки составляет 0,69%, являясь максимальным с начала холодного сезона. При этом европейская ветка «Турецкого потока» загружена полностью, а новые партии СПГ не успевают покрывать расход.

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