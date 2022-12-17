МЭА: экспорт энергетического угля из России упадет на 10% по итогам года из-за недостатка мощностей

По итогам текущего года падение объемов экспорта энергетического угля из России составит 10% к уровню 2021-го, а размеры суммарных поставок данного вида ресурса из страны упадут до 157 млн тонн. Одной из главных причин станет недостаток привозных мощностей, сообщается в обзоре Coal-2022, опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

«Мы ожидаем, что экспорт энергетического угля из России сократится на 10% до 157 млн тонн в 2022 году <....> Ожидается, что экспорт энергетического угля из России продолжит сокращаться в 2023 году и будет сдерживаться санкциями <....> Прогнозируем, что экспорт российского ресурса сократится до примерно 150 млн тонн в 2025-м, что примерно на 4,3% ниже объема экспорта в 2022-м», — говорится в отчете организации.

На снижение объемов поставок российского энергетического угля в этом году также повлияло прекращение наземного экспорта в Польшу и Украину. Эти объемы не могут быть перенаправлены в восточном направлении в краткосрочной перспективе из-за недостаточных мощностей на железных дорогах в азиатской части страны. В следующие несколько лет тенденция снижения спроса на уголь в развитых странах окажет давление на суммарные объема экспорта российского энергоресурса, пришли к выводу аналитики МЭА.

В то же время в октябре тенденция снижения экспорта российского угля начала постепенно меняться. 7 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что объемы поставок угля из России, транспортируемого морским путем, в октябре достигли почти 16,6 млн тонн. Наращивание грузопотоков произошло после того, как Евросоюз (ЕС) ослабил санкции против российского угля в сентябре 2022 года.