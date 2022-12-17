Захарова заявила, что новые санкции обострят социально-экономические проблемы в ЕС

Санкции против России будут иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом ЕС, уверена официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, решение о новых санкция против РФ не приведет к чему-то принципиально новому в отношениях с ЕС.

«ЕСовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний «пакет» будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие...», — уточняется в заявлении Захаровой.

Также представитель МИД добавила, что на фоне непродуманных шагов Брюсселя в Евросоюзе уже есть энергодефицит, ощущаемый гражданами.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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