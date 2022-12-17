Косачев допустил, что санкции ЕС вызовут новый виток мирового финансового кризиса

Девятый пакет санкций Евросоюза может спровоцировать новый виток мирового финансового кризиса, предположил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

«Цель этого пакета опубликована на сайте Совета ЕС: «нанести серьезный удар по российской экономике». Однако в реальности это только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса», — подчеркнул Косачев.

По словам сенатора, новые антироссийские санкции станут причиной роста инфляции и неопределенности на финансовых рынках.

При этом Косачев обратил внимание, что новые антироссийские санкции Евросоюза и включают в себя новые нормы экспортного контроля Евросоюза.

«Последствием применения экстерриторальных мер ЕС будет усугубление мирового финансового кризиса...» — резюмировал вице-спикер Совфеда.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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