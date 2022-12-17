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Замглавы МИД Грушко: ЕС должен отменить санкции, мешающие экспорту сельхозпродукции из РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Евросоюзу следует на юридическом уровне отменить все введенные санкции, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции, считает заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем исходить из того, что ЕС должен полностью выполнить все свои обязательства, зафиксированные в стамбульском меморандуме, о снятии любых ограничений на оборот продовольствия и зерна с целью укрепления глобальной продовольственной безопасности, — пояснил Грушко.

Как добавил замглавы российского дипведомства, надо предоставить не какие-то рекомендации, а юридически добиться отмены всех антироссийских санкций, сказывающихся на поставках сельхозпродукции.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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