Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц выступил против добычи природного газа методом фрекинга, назвав ее «миражом»

close
100%
Emmanuele Contini/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против идеи добычи газа на территории ФРГ методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), назвав ее «миражом». Об этом сообщает газета Süddeutsche zeitung.

По словам Шольца, Германия должна стремиться к диверсификации всех сфер экономики. Это относится к логистике, цепочкам поставок, сырью и экспортным рынкам.

Шольц выразил сомнения по поводу добычи природного газа методом фрекинга. Эта идея не выглядит правдоподобно с экономической точки зрения. На ее реализацию уйдет слишком много времени.

«Идея гидравлического разрыва пласта в Германии кажется мне миражом: по мере приближения к ней растворяешься в воздухе», — отметил Шольц.

Ранее канцлер Германии говорил о важности не оборвать нить диалога с РФ, несмотря на разногласия по Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть