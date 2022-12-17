Шольц выступил против добычи природного газа методом фрекинга, назвав ее «миражом»

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против идеи добычи газа на территории ФРГ методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), назвав ее «миражом». Об этом сообщает газета Süddeutsche zeitung.

По словам Шольца, Германия должна стремиться к диверсификации всех сфер экономики. Это относится к логистике, цепочкам поставок, сырью и экспортным рынкам.

Шольц выразил сомнения по поводу добычи природного газа методом фрекинга. Эта идея не выглядит правдоподобно с экономической точки зрения. На ее реализацию уйдет слишком много времени.

«Идея гидравлического разрыва пласта в Германии кажется мне миражом: по мере приближения к ней растворяешься в воздухе», — отметил Шольц.

Ранее канцлер Германии говорил о важности не оборвать нить диалога с РФ, несмотря на разногласия по Украине.