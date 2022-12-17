Токаев поручил властям Казахстана добиться снижения уровня инфляции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал поручение, по которому надо добиться снижения уровня инфляции и обеспечить благоприятный инвестиционный климат. Об этом сообщается на сайте казахстанского главы государства.

Токаев провел встречу с премьером Алиханом Смаиловым, где обсуждались актуальные вопросы в сфере экономики.

«Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства», — пояснили в пресс-служба Токаева.

Помимо того, властям поручено улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.

Другим важным вопросом, как подчеркивается, стал контроль проведения отопительного сезона в Казахстане.

Ранее Токаев информировал, что инфляция в Казахстане достигла исторического максимума за 14 лет. Премьер-министр республики при этом отметил, что рост цен вызвало в том числе усиление геополитической напряженности.