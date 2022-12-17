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Маск сообщил, что восстановил в Twitter аккаунты следящих за ним журналистов

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Глава соцсети Twitter и основатель Tesla Илон Маск сообщил, что разблокировал в социальной сети аккаунты журналистов крупных изданий США, которые следили за его местоположением.

«Люди высказались. С аккаунтов, отслеживавших мое местоположение, будет снята блокировка», — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ писали, что Twitter начал блокировать аккаунты журналистов, которые писали про Маска, его семью и новую политику компании. Под удар попали аккаунты журналистов изданий The New York Times и The Washington Post, а также телеканала CNN.

15 декабря Маск заявлял, что за его двухлетним сыном X Æ A-12 велась слежка, когда ребенок находился в одном из автомобилей бизнесмена.

Позже Маск провел опрос среди своих подписчиков по поводу разблокировки журналистов. Большая часть опрошенных (43%) высказались за восстановление аккаунтов.

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