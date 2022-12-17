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РИА Новости: в некоторых странах ЕС законодатели ограничили температуру в органах власти

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С началом календарной зимы законодатели ряда европейских стран стали ограничивать температуру в парламентах и органах власти, и им приходится утепляться, находясь на работе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, общественные здания в Германии с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов. На фоне чего политикам приходится посещать заседания в теплой одежде.

Выяснилось, что на дебатах в парламенте 14 декабря многие участники обсуждений сидели в пальто и куртках, толстых шарфах и водолазках.

В свою очередь депутаты французского парламента, помещения которого теперь не прогреваются выше 19 градусов, как и немецкие коллеги, стараются обогреться, находясь на работе.

«Мой офис находится в мансарде и редко прогревается выше 16,5 градуса. Я использую одеяло с подогревом», — приводит BFMTV слова парламентария от партии социалистов.

Ранее стало известно, что дополнительны расходы Европы на отопление предстоящей зимой составят €210 млрд.

Также утверждалось, что жителей Бельгии заставят утеплять жилье, если на его отопление уходит много энергии.

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