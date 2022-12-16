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Правительство РФ установило размер прожиточного минимума для новых регионов на 2023 г.

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российское правительство установило размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках на уровне 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях — 11 644 рубля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

Также кабмина опубликовал постановление о порядке расчета прожиточного минимума для новых территорий РФ: в следующем году коэффициент составит для ДНР и ЛНР 0,78 от федерального прожиточного минимума, а для Запорожской и Херсонской областей — 0,81, 2024 года для народных республик коэффициент возрастет до 0,94, а в Херсонской и Запорожской — до 0,97.

В министерстве пояснили, что для установления региональных прожиточных минимумов применяются коэффициенты региональный дифференциации. Для вычисления актуальной для области суммы необходимо установленный для всей страны прожиточный минимум умножить на этот коэффициент.

С учетом этого расчета размер прожиточного минимума на 2023 год в Херсонской и Запорожской областях на душу населения составит 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, для пенсионеров - 10 014 рублей, для детей - 11 295 рублей. В ДНР и ЛНР на душу населения — 11 213 рублей, для трудоспособного населения - 12 222 рубля, пенсионеров - 9 643 рубля, детей - 10 877 рублей.

Ранее Госдума приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году.

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