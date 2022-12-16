«Ъ»: программное обеспечение для защиты от хакеров в России продолжает дорожать вопреки росту угроз

К концу 2022 года число кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру выросло даже в сравнении с показателями февраля-марта. Несмотря на рост киберугроз, стоимость программного обеспечения в стране продолжает увеличиваться, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной ИТ-компании.

По данным компании Positive Technologies, по итогам третьего квартала 2022 года число инцидентов с кибератаками в России выросло на 10% по сравнению со вторым и на 33% год к году.

«Однако вместо бурного развития рынка ограничения и снижение конкуренции привели к бурному росту цен. Хотя около 70% российских решений не дотягивает по функционалу до зарубежных, в течение года они подорожали почти на порядок», — говорится в материале.

По словам руководителя направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Александра Малахова, рост цен в данной отрасли связан с высокой стоимостью вывода на ИТ-рынок новых продуктов в сфере защиты от кибератак.

«Это — дорогостоящий и длительный процесс», — заключил он.

5 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Positive Technologies сообщила, что в третьем квартале 2022 года доля атак хакеров на компьютеры с операционной системой Linux в России увеличилась более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом — с 12% до 30%. При этом на стабильно высоком уровне остается доля атак на Windows (89% против 87% во втором квартале).