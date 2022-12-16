Салливан: США запросили у конгресса «существенный объем» средств на помощь Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса «существенные средства» для оказания дальнейшей помощи Украине, передает ТАСС.

«Мы обратились в конгресс и запросили существенный объем дополнительных ресурсов, чтобы продолжать обеспечивать возможность Украине воевать», — сказал Салливан.

Он также выразил уверенность, что в этом вопросе власти получат «мощную поддержку» и от демократов, и от республиканцев.

Ранее обозреватель 19FortyFive написал, что Киев может рассчитывать на помощь от США, пока президентом страны является Джо Байден. Он указал, что США уже направили Украине военную и финансовую помощь на $68 млрд, а администрация Байдена попросила у конгресса на эти цели еще $37,7 млрд.

В начале декабря нижняя палата конгресса США одобрила оборонный бюджет, выделяющий на Украину $800 млн.