ЕС запретил поставку в Россию игрушечных дронов, портативных компьютеров и камер

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране игрушечных дронов, портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, новые ограничения касаются «игрушечных дронов и дронов для досуга», сложных генераторов, переносных компьютеров и компьютерных компонентов, печатных плат, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, авиационных двигателей и деталей двигателей.

16 декабря Совет Евросоюза принял девятый пакет санкций против России. В него вошли ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, замораживаются активы «еще двух» российских банков, инициируется процесс приостановки действия лицензий на вещание телеканалов «НТВ», «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и Первого канала.

Кроме того, вводится запрет на оказание ряда услуг ЕС.