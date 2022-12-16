Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: судовладельцы отказались перевозить российскую нефть после введения эмбарго ЕС

close
100%
Tatiana Meel/Reuters

После вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, а также ввода предельных цен на сырье на уровне $60 за баррель некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки марки нефти ESPO из Дальневосточных портов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

«За 10 дней с начала действия сырьевых ограничительных мер на танкеры в Козьмино было загружено 4,4 млн баррелей. За тот же период месяцем ранее было загружено 8,8 млн баррелей <....> Два крупных и известных судовладельца, Китайская Cosco Shipping Corp. и базирующаяся в Греции По словам судовых брокеров, Avin International Ltd. с 5 декабря отказалась от транспортировки нефти по ВСТО», — говорится в материале.

Из-за этого по меньшей мере пять танкеров выбыли из регулярного пула судов, перевозящих нефть этого дальневосточного сорта сырья. Однако если фрахтователи продолжат сталкиваться с трудностями при бронировании танкеров, потоки могут быть затруднены в еще большей степени, уточняется в статье.

15 декабря агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon сообщило, что Россия резко нарастила поставки нефти в Индию до ввода «потолка» цен западными странами. По итогам ноября текущего года объемы поставок в азиатскую страну морским путем достигли 3,7 млн тонн и достигли рекордных 53,2% от общей погрузки сорта через морские порты в прошлом месяце.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть