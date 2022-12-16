Набиуллина заявила, что у РФ достаточно золотовалютных резервов

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у России достаточно золотовалютных резервов. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, задачи накопления резервов сейчас не стоит.

Набиуллина добавила, что большинство российских банков уже вышли на прибыль, выход на прибыль всего сектора ожидается в 2023 году.

Ранее в российском Центробанке сообщили, что нехватка рабочей силы усиливается из-за последствий частичной мобилизации.

Отмечается, что возможности расширения производства в российской экономике ограничены состоянием рынка труда, а безработица обновила исторический минимум, из-за чего во многих сферах зафиксирована нехватка рабочей силы.

Как отметили в банке, в сложившихся условиях «ускоряется рост реальных зарплат».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что «никаких факторов для новой мобилизации в РФ нет».