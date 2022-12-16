Набиуллина: чем больше льготных программ кредитования, тем выше ключевая ставка

Льготные программы кредитования оказывают влияние на принятие ЦБ решения по ключевой ставке. Чем больше таких программ действует в стране, тем выше должна быть ключевая ставка. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. 16 декабря ЦБ оставил неизменной ключевую ставку — на уровне 7,5% годовых.

«Расходы по льготной ипотеке вряд ли окажут влияние на решение по ключевой ставке. Но мы будем принимать решение с учетом действующих льготных программ кредитования. Они оказывают влияние на совокупный спрос. Чем больше их объем, тем выше должны быть рыночные ставки. И тем выше должна быть ключевая ставка», — сказала Набиуллина.

Зампред Банка России Алексей Заботкин пояснил, что из-за льготных программ создается дополнительный объем кредитов.

«Они становятся автономным фактором смягчения денежно-кредитной политики. И мы должны закладывать это в решение по ставке. Повышать ее», — уточнил Заботкин.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых. Ставка снижена на 1 процентный пункт. Лимиты кредитования остались на прежнем уровне. Максимальный размер кредита по программе – 12 млн рублей.