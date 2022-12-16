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Reuters: ЕК одобрила национализацию германской Uniper из-за энергетического кризиса

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Европейская комиссия (ЕК) одобрила национализацию энергетического концерна Uniper правительством Германии. Причиной решения стало усиление энергокризиса и сокращение поставок российского газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ЕК.

«Причиной сделки стал текущий энергетический кризис в Европе, в частности, прекращение поставок российского газа и резкий рост цен на газ, что привело к тому, что Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, потребовались крупные вливания капитала в целях предотвращения ее неплатежеспособности», — говорится в материале.

В ЕК пришли к выводу, что разрешение провести национализацию германского энергоконцерна не приведет к проблемам, связанным с конкуренцией. Правительство ФРГ намерено вложить более €8 млрд в Uniper, а также приобрести акции у финской энергокомпании Fortum, являющейся крупнейшим акционером концерна, по цене €1,7 за каждую ценную бумагу, уточняется в статье.

12 декабря газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предложила немецкой энергокомпании Uniper продать свой нидерландский актив ради предоставления пакета финансовой помощи. Нидерландскими активами компании считаются газовая и угольная электростанции, на доли которых в совокупности приходится 7% от общей доли производства германского энергоконцерна.

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