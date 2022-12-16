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ЕС расширил запрет на экспорт в РФ авиационных товаров и технологий в новом пакете санкций

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Евросоюз расширяет запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с космической промышленностью и авиацией, а также авиадвигатели и детали для самолетов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Запрет также будет распространяться на пилотируемые и на беспилотные летательные аппараты.

«Это означает, что отныне будет введен запрет на прямой экспорт беспилотных двигателей в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в РФ», — говорится в документе.

ЕС также вводит экспортные меры контроля и ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые «могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России». В документе указано, что меры гарантируют, что нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационного оборудования, электроника и ИТ-компоненты, которые могут быть использованы «российской военной машиной», не смогут «свободно продаваться».

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал новый, девятый пакет антироссийских санкций. Под рестрикции также попали несколько российских СМИ, также предполагается заморозить активы двух российских банков и др.

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