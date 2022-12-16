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Центробанк попросил власти запретить использование льготных госпрограмм на «ипотеку от застройщиков»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Руководство Центробанка (ЦБ) обратилось в правительство России с просьбой запретить использовать льготные государственные программы на «ипотеку от застройщиков». Слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной приводит РИА Новости.

«Все схемы по «ипотеке от застройщиков» нужно закрывать. Центробанк попросил запретить использование льготных государственных программ на такие ипотеки и будет применять соответствующее регулирование», — говорится в материале.

15 декабря глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что в следующем году Банк России планирует ограничить риски в сегменте ипотеки от застройщиков. Речь идет о случаях, когда ставки по жилищному кредиту находятся на околонулевом уровне.

По словам Набиуллиной, стоимость квартиры в таких ипотечных договорах на 20-30% завышена. При этом размер переплаты в такого рода соглашениях больше, чем проценты по кредиту. В то же время продать квартиру за эти деньги на вторичном рынке уже не получится.

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