Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что у ЦБ нет комфортного уровня валютных вкладов

Центробанк не определял комфортный для российской финансовой системы уровень валютных вкладов населения. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Оценок нет. Хотя есть разные исследования, когда валютизация вкладов имеет большие риски для финансовой стабильности. В мире есть примеры, когда были проблемы при уровне 30-50% валютных вкладов в общем объеме депозитов. Мы таких оценок не делаем», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что сейчас идет тренд на сокращение доли валютных вкладов.

«Сейчас произошла девалютизация», — сказала Набиуллина.

Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до $56 млрд. Этот показатель стал самым низким за последние 14 лет — с конца 2008 года, сообщало ранее РИА Новости.

«Валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, или 3,6 миллиарда долларов — до 56 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 млрд долларов», — говорится в материале.

При этом с начала 2022 года объем валютных депозитов россиян сократился на рекордные 38,05%, или $36,7 млрд. Для сравнения, предыдущее максимальное падение было зафиксировано в 2020-м, когда по итогам первых десяти месяцев объем валютных вкладов граждан сократился на $8,7 млрд (-9,3%), уточняется в статье.