Банк России может расширить перечень финансовой информации, которую нельзя будет раскрывать

Центробанк (ЦБ) может расширить перечень финансовой информации, которую нельзя будет раскрывать в 2023 году с учетом действия международных санкций против страны. Слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы посмотреть, может быть расширить такого рода ограничения с учетом чувствительности информации. Но, в целом, наша позиция заключается в том, что нужно переходить к более полному раскрытию информации», — заявила Набиуллина.

По ее словам, в настоящее время должен действовать тот порядок, когда есть ограничения на раскрытие информации. При этом эмитенты заранее уведомляют валютный регулятор о решении не раскрывать ту или иную финансовую информацию. После этого ЦБ уже проверяет, насколько подобная мера соответствует установленным правилам на российском финрынке.

16 декабря глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о намерении ЦБ скорректировать макроэкономический прогноз в феврале 2023 года с учетом ввода западными странами дополнительных международных санкций. Так, за первый зимний месяц к торговым ограничениям добавились полоток цен на российскую нефть, согласованный на уровне $60 за баррель странами G7 и Австралией, а также эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт сырья из России, перевозимого морским путем.