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Набиуллина: эмбарго ЕС и ввод потолка цен на российскую нефть ухудшают перспективы экспорта сырья

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Запрет властей Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, и ввод странами G7 и Австралии предельных цен на данный вид сырья на уровне $60 за баррель ухудшают перспективы экспорта нефти из России. Слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной приводит РИА Новости.

«Длительный период низких цен (на нефть — «Газета.Ru») или их дополнительное сильное снижение могут привести к устойчивой потере доходов экспортерами, эскалации геополитической напряженности, ужесточению санкций, ухудшают перспективы российского экспорта и означают более быстрое сокращение торгового баланса, создавая давление на рубль», — заявила Набиуллина.

По ее словам, эмбарго ЕС против российской нефти, вступившее в силу 5 декабря 2022 года, вкупе с вводом потолка цен на сырье совпало по времени с падением мировой стоимости углеводородов в связи с ухудшением перспектив мировой экономики в следующем году из-за глобального энергокризиса. Это может негативно отразиться на прибыли сырьевых компаний из России, продукция которых ориентирована на экспорт в зарубежные страны.

16 декабря Центробанк (ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На последнем в этом году заседании руководство валютного регулятора пришло к выводу, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. В то же время уровень годовой инфляции в стране существенно снизился с весенних пиковых значений.

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