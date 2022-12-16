Центробанк скорректирует макроэкономический прогноз в феврале 2023 года с учетом санкций

Банк России (Центробанк, ЦБ) скорректирует макроэкономический прогноз в феврале следующего года с учетом влияния международных санкций против страны. Слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

«Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале», — заявила Набиуллина.

15 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала необходимой структурную перестройку российской экономики, несмотря на возможные риски. При этом властям страны нужно быть готовыми к любому развитию событий. В дальнейшем ситуация может ухудшиться. В этой связи одной из основных задач финсектора станет разработка плана финансирования структурной перестройки экономики.

Однако уже сейчас положение большинства российских банков остается на стабильном уровне. ЦБ не оставил на рынке неустойчивые банки, которые могли бы вызвать «эффект домино».