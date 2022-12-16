Штаб-квартира ООН в Женеве понизит температуру с 21 до 20°C с целью экономии энергии

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ЮНОГ) в Женеве собираются со следующей недели понизить температуру с 21 до 20°C с целью экономии от 5% до 10% энергии. Об это пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз организации.

«В соответствии с требованиями правительства Женевы, ЮНОГ понизит температуру с 21 до 20°C во всех своих зданиях. Эта мера позволит ЮНОГ экономить от 5% до 10% своей тепловой энергии», — заявили в штаб-квартире.

Кроме того, в конце рабочего дня будут отключаться все мониторы и док-станции. ЮНОГ также планирует убрать частные приборы из офисов, например, холодильники или кофемашины.

Ранее Швейцарская ассоциация газовой промышленности заявила, что страна рискует столкнуться с нехваткой газа в предстоящий зимний отопительный сезон, риски нехватки топлива в стране по-прежнему остаются на высоком уровне. В связи с этим в ассоциации газовой промышленности страны призвали местные домохозяйства сократить температуры обогрева домов, что поможет сэкономить потребление энергии в Швейцарии.