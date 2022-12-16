Shukan Gendai: рекордная инфляция в Японии произошла из-за конфликта на Украине

Огромные цены на нефть, спровоцированные спецоперацией на Украине, привели к рекордному росту инфляции в Японии. Об этом пишет Shukan Gendai.

В публикации отметили, что Япония сейчас переживает очередной кризис, однако Россия к нему больше не имеет отношения. На этот раз причиной очередных экономических проблем в стране может стать Ближний Восток.

По данным здания, цена на нефть держится на устойчивом уровне, так как западные страны ввели потолок цен на нефть. При этом группа ОПЕК+ решила сохранить свой уровень добычи топлива до конца 2023 года.

Авторы статьи указали, что впервые за семь лет японские власти зимой могут ввести режим жесткой экономии энергоресурсов для населения. Учитывая, что Япония еще не восстановила разрушенные энергоблоки АЭС «Фокусима-1», страна зависит от поставок из других стран.

18 ноября агентство Kyodo со ссылкой на данные правительства восточноазиатского государства сообщило, что потребительские цены в Японии в октябре впервые за 40 лет — с февраля 1982 года — выросли на 3,6% относительно аналогичного месяца 2021 года.