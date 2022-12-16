Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин США: вложения России в госбумаги остались на уровне чуть выше $2 млрд в октябре

close
100%
Global Look Press

Объем вложений России в госбумаги США в октябре оказался немногим выше $2 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина США.

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги немного вырос по сравнению с предыдущими месяцами и составил $2,034 млрд. При этом в сентябре показатель составлял $2,015 млрд. И, примерно на таком же уровне, объем вложений держится с марта 2022 года. В феврале же вложения России были на уровне $3,753 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США еще с весны 2018 года. Тогда, в апреле 2018 года, их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а уже в мае — до $14,9 млрд.

19 января РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства финансов Соединенных Штатов сообщило, что Россия в ноябре 2021 года продолжила избавляться от вложений в американские государственные облигации, по итогам месяца значение снизилось до $2,4 млрд.

В декабре прошлого года Минфин и Госдепартамент США ввели пятый пакет санкций против Белоруссии, запретив американским гражданам покупать новые госбумаги республики независимо от валюты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть