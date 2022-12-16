Die Welt: заявление Евросоюза по предельным ценам на газ шокировало немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt были разгневаны заявлением Евросоюза (ЕС) по поводу введения потолка цен на газ, даже если власти Германии будут против этого.

«С восьмым пакетом ЕС открыл ящик Пандоры. Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу. Молодцы», — отметил один из пользователей.

Другие читатели газеты указали на то, что после введения предельных цен на газ проблемы в энергетике и экономик станут лишь хуже. При этом главы стран ЕС виноваты в том, что собираются до последнего извлекать прибыль из страданий граждан.

Другие добавили, что с введением потолка цен можно ставить на флаг ЕС серп и молот, чтобы ярче обозначить социалистический путь европейских политиков. При этом инициатива ЕС приведет лишь к катастрофе, так как рынок нанесет ответный удар. Речь идет о том, что газ будет поставляться в другие места.

Ранее в пятницу американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange (ICE), который владеет газовым хабом TTF в Нидерландах, заявил о возможной нежизнеспособности организации из-за введения потолка цен на газ.