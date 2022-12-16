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США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Алексеенко

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Станислав Телеховец/Официальный Интернет-портал Краснодара

Минфин США ввел санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американское министерство.

В санкционный список Соединенных Штатов также попали Владимир Липандин, Геннадий Гаркуша и Владимир Бобрышев. По мнению Государственного департамента США, они занимались деятельностью, которая якобы «подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов Америки, а также их союзников или партнеров» от лица российского руководства.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении пяти членов совета директоров Российских железных дорог (РЖД), включая вице-премьеров России Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова. В список также попали гендиректор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов.

Кроме того под новые санкции Вашингтона попали один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, а также ряд российских губернаторов.

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Санкции против России
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