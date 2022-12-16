Politico: оператор газового рынка ICE может стать нежизнеспособным при вводе потолка цен

Американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange (ICE), который владеет газовым хабом TTF в Нидерландах, заявил о возможной нежизнеспособности организации из-за введения потолка цен на газ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на разосланную дипломатам Евросоюза (ЕС) служебную записку.

«ICE как оператор рынка в случае согласования механизма несет ответственность за рассмотрение всех вопросов, вплоть до того, является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным», — отметили в записке.

В ICE добавили, что ограничение цен на газ при текущих условиях не дает возможности протестировать возможные последствия и не дает понять, какие риски будут из-за потолка цен.

Один из дипломатов указал на то, что представители нескольких стран обеспокоились предупреждением со стороны ICE. Однако некоторые политики почитали, что министры энергетики стран ЕС смогут решить этот вопрос уже 19 декабря.

Ранее в пятницу РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщили, что Европейский союз не планирует вводить газовое эмбарго против России в ближайшее время. Отмечается, что отдельные страны обсуждают вопрос о введении «потолка цен» на импорт российского газа, но на общеевропейском масштабе таких переговоров не ведется.