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Поставки ноутбуков в Россию снизились на 65% с начала года

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Unsplash

Поставки ноутбуков в Россию в период с января по ноябрь 2022 года упали на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитического центра GS Group.

Поставки ноутбуков в Россию за 11 месяцев сократились год к году на 65%, до 2,76 млн устройств. Лидирующие позиции на рынке разделили HP и Lenovo, у которых по 15%. При этом доля HP год к году упала на 12 процентных пунктов, а Lenovo — только на два. Доля Acer составила 10% (годом ранее 12%), а Asus — 8% (годом ранее 14%), отметили в публикации.

Участники рынка сошлись во мнении, что за 11 месяцев в России было продано от 2,5 до 2,8 млн ноутбуков. При этом весомую часть в доли продаж стали занимать китайские бренды. Однако, несмотря на расширение числа брендов за счет новых поставок, лидеры предыдущих лет остаются в наличии из-за параллельного импорта.

Источник издания на рынке электроники добавил, что новые участники рынка среди ноутбуков будут все сильнее расширять свои возможности и укреплять позиции в следующем году, занимая ниши ушедших компаний.

В начале ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Марвел-Дистрибуции» писал, что в период с января по сентябрь 2022 года продажи ноутбуков в России упали на 32%.

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