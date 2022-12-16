Росстат резко изменил траекторию спада экономики России из-за сезонности

Росстат пересмотрел направление спада экономики России, где во втором квартале она упала на 5,2%, после чего начала расти, при этом технической рецессии так и не случилось. Об этом пишет РБК, ссылаясь на обновленные данные Росстата.

ВВП России во втором квартале 2022 года упал на 5,25% к первому кварталу — в постоянных ценах и с исключением сезонного фактора. Уже в третьем квартале ВВП по сравнению с провальным вторым кварталом вырос на 0,45%. При этом российская экономика в этом году смогла избежать технической рецессии.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что обновленные данные Росстата по изменению экономики России в каждом квартале стали больше соответствовать действительности, чем предыдущие прогнозы. При этом именно во время сложной экономической ситуации в стране обычно обостряются проблемы измерения. Речь идет о том, что измерять динамику становится труднее, чем в обычной ситуации.

Аналитики посчитали, что для выхода экономики на показатель в -2,5% по итогам года, ВВП по итогам четвертого квартала должно снизиться на 4,8% в годовом выражении, а по отношению к третьему кварталу должно показать рост в 2,2% с коррекцией на сезонность.

15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года падение ВВП может составить до 2,5% — меньше, чем названные им же ранее -2,9%. Он добавил, что это не «крах в 20%», а также подчеркнул, что «расчет Запада на разрушение российской экономики» не оправдался.