Саммит ЕС согласовал выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский союз согласовал выделение Украине €18 млрд в 2023 году, сообщает ТАСС.

«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС держит свое слово», — заявил Мишель.

Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году — по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

Ранее, по итогам саммита Европейского союза, было утверждено расширение Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия на Украину, на €2 млрд.

12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира, оплачивающий поставки оружия из ЕС на Украину, в 2023 году будет расширен на €2 млрд, а затем может быть увеличен на дополнительные €3,5 млрд.