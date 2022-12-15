«Башнефть» успешно внедрила энерготехнологическую наладку печного оборудования

Экономический эффект от реализации комплекса мероприятий по энергоэффективности оборудования на НПЗ «Башнефти» составил свыше 183 млн рублей за 9 месяцев 2022 года, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В компании рассказали, что энерготехнологическая наладка печного оборудования на установках НПЗ позволила минимизировать тепловую нагрузку на основные технологические узлы без снижения ключевых рабочих показателей.

«В результате наладки оборудования сэкономлено 26 тыс. тонн природного газа. При этом была значительно повышена безопасность эксплуатации печей», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Башнефти», безопасность производства является ключевым приоритетом работы компании. Так, в 2019 году на собственном сервисном предприятии компании – «Башнефть-Сервис НПЗ» - специально было создано подразделение для проведения регулярной энерготехнологической наладки печного и теплообменного оборудования. В настоящее время наладка проводится на 127 печах и 5 котлах уфимской группы НПЗ.

«Для развития направления «Башнефть-Сервис НПЗ» разработал обучающие материалы по настройке и поддержанию оптимального режима горения печей по результатам отчетов о проделанных работах», — уточнили в компании.

Таким образом высокие результаты внедренной технологии позволяют масштабировать данный опыт на другие предприятия «Роснефти». Так, в 2022 году специальное обучение прошли сотрудники Новокубышевского НПЗ, Комсомольского НПЗ, Ангарской нефтехимической компании, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтяной компании.