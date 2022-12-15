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Reuters: Россия резко нарастила поставки нефти в Индию до ввода «потолка» цен западными странами

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Reuters

По итогам ноября текущего года Россия резко увеличила экспорт нефти марки Urals в Индию в преддверии ввода предельных цен на сырье со стороны западных стран 5 декабря. Объемы поставок в азиатскую страну морским путем достигли 3,7 млн тонн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

«Поставки Urals в Индию в ноябре выросли по меньшей мере до 3,7 млн тонн и достигли рекордных 53,2% от общей погрузки сорта через морские порты в прошлом месяце <....> Рынок полон Urals. Ее много. Многие трейдеры предлагают грузы Urals с поставкой как в декабре, так и в январе», — говорится в материале.

При этом в декабре Москва продавала нефть Индии с большим дисконтом. Скидки на перевозку российской нефти в западных портах страны для дальнейшей транспортировки в азиатскую страну, согласно условиям ряда сделок, увеличились до $32–35 за баррель без учета страхования груза, уточняется в статье.

«В некоторых случаях нефть торгуется по цене ниже общей себестоимости, включая местные сборы», — говорится в материале.

8 декабря Reuters сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали покупать российскую нефть с максимальными за последние месяцы скидками по отношению к сорту Brent. При актуальной стоимости североморской марки такие дисконты означают цену в $68 за баррель. При этом один груз на прошлой неделе был продан с дисконтом в $6 по отношению к февральской цене.

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