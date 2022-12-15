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Политики на саммите ЕС не согласовали потолок цен на газ и принцип общих закупок топлива

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Reuters

На саммите ЕС европейским политикам не удалось согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок газа, решение по этим вопросам было отложено до плановой встречи глав министерств энергетики стран Евросоюза в Брюсселе 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС по энергетике.

«Саммит приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа <...> и создания надежных ценовых ориентиров», — сказано в документе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед заседанием Европейского совета заявил, что в ЕС ищут средства для введения лимита цен на газ.

Он добавил, что деньги на эти цели стоит конфисковать у российских олигархов. Сейчас Евросоюз имеет возможность конфисковать российскую собственность на сумму до 400 млрд долларов.

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