Путин заявил о росте в полтора раза объема экспорта российских товаров в Евросоюз в январе — сентябре

Объемы экспорта российских товаров в страны Евросоюза (ЕС) по итогам первых девяти месяцев 2022 года выросли в полтора раза вопреки международным санкциям. Слова президента Владимира Путина приводит газета «Коммерсантъ».

«Любопытное наблюдение: несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза», — заявил Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

С января по сентябрь текущего года российский экспорт увеличился на 42%. За это время торговый профицит в денежном выражении составил $138 млрд. Этот показатель вырос в 2,3 раза, уточнил он.

При этом в настоящее время страны Евросоюза продолжают импортировать российские товары, но сдерживают экспорт собственной продукции в Россию. Однако такой торговый дисбаланс «не может продолжаться бесконечно», отметил Путин.

15 декабря президент России Владимир Путин высказался против «кабалы» заимствований за рубежом. По его словам, у страны есть «крепкий» платежный баланс, благодаря которому можно обходиться без кредитования со стороны иностранных банков.