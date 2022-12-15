Минфин: США продлили разрешение на сделки с энергоносителями для подсанкционных банков РФ

США продлили разрешение на проведение сделок, связанных с энергоносителями, для подпавших под санкции банков России до 16 мая 2023 года. Об этом говорится в генеральной лицензии Минфина страны.

Согласно документу, все сделки с энергоносителями с Центробанком России, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Росбанком и любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 16 мая 2023 года.

Ранее Минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России, в который теперь добавлены банк ВТБ, связанные с ним компании, а также Росбанк.

Также, согласно пресс-релизу ведомства, санкции введены в отношении одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и нескольких губернаторов российских регионов.