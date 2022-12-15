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Саммит ЕС утвердил расширение на €2 млрд Еврофонда, который поставляет оружие на Украину

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Global Look Press

По итогам саммита Европейского союза было утверждено расширение Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия на Украину, на €2 млрд. Об этом сообщается в Twitter Евросоюза.

«Лидеры ЕС приветствовали соглашение стран-членов расширить Европейский фонд мира. Дополнительные €2 млрд будут добавлены в 2023 году», — сказано в сообщении.

12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира, оплачивающий поставки оружия из ЕС на Украину, в 2023 году будет расширен на €2 млрд, а затем может быть увеличен на дополнительные €3,5 млрд.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали увеличение размера Европейского фонда мира на €2 млрд.

EPF был создан в марте 2021 года с целью повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Изначально планировалось выделить фонду около €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год.

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