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Россельхознадзор предложил запретить называть икорные рыбные изделия икрой

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Несоответствия в маркировке рыбной продукции, включая икру и икорные изделия, могут вносить неточности в прослеживаемость данных видов товаров и статистическую отчетность. По этой причине в Россельхознадзоре предложили запретить называть икорные рыбные изделия икрой, сообщается на сайте российского ведомства.

«Россельхознадзор предлагает внести изменения в Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности рыбы и рыбной продукции», запрещающие называть «икорные рыбные изделия» «икрой». Помимо обмана потребителей, несоответствия в маркировке могут вносить неточности в прослеживаемость пищевой продукции и статистическую отчетность», — говорится в пресс-релизе.

Из-за данных несоответствий «икра лососевая» с маркировкой «структурированная», продается на прилавках магазинов на порядок дороже имитированной икры. При этом данный продукт не является натуральной икрой. Он представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. Подобные нюансы должны учитываться в Технического регламенте ЕАЭС, заключили в Россельхознадзоре.

13 декабря аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет представили результаты исследования, согласно которым перед новогодними праздниками россияне стали чаще покупать имитированную красную икру. Спрос на данный вид продукции вырос на 30% в сравнении с октябрьскими показателями.

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