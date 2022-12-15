Риелторы спрогнозировали рекордные продажи на рынке новостроек после продления льготной ипотеки

Продление программы льготной ипотеки еще на полтора года может привести к рекордным продажам на рынке новостроек в следующем году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Руководитель «Циан.аналитики» Алексей Попов сказал, что это позволит избежать спада спроса на новостройки. А совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин отметил, что от решения выиграют банки. Ранее президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых. Ставка увеличена на 1 процентный пункт.

«Льготная ипотека по-прежнему будет важнейшим драйвером спроса. Повышение ставки до 8% не отразится на ситуации. Новые условия все равно остаются самыми привлекательными для большинства россиян. К тому же практически все клиенты морально готовы к подобному развитию событий. Более того, многие ждали, что программа вообще завершится. В результате продажи новостроек в следующем году вполне могут достигнуть рекордных значений», — рассказала Коркка.

Руководитель «Циан.аналитики» Алексей Попов, комментируя решение президента, отметил, что оно позволит избежать спада спроса на новостройки.

«Программа продлена сразу на полтора года, продлена лишь с незначительной коррекцией условий и продлена без изменений лимитов. Во всяком случае, в устной речи об этом не говорилось. Решение позволит избежать спада спроса, который был бы почти неизбежен при полной отмене всех льготных программ», — уточнил Попов.

Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин объяснил, почему для банков выгодна повышенная ставка по программе.

«Некоторое увеличение ставки снизит риски выдачи кредитов неплатежеспособным покупателям», — сказал Щекин.

Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена весной 2020 года. Максимальный размер кредита по ней – 12 млн рублей. Ставка несколько раз менялась, до конца 2022 года действует ставка 7% годовых.