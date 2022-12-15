ЕЦБ ожидает сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году на текущем уровне

Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) в своем прогнозе предполагает сохранение поставок российского газа в Евросоюз в следующем году на текущем уровне, сообщает РИА Новости, ссылаясь на релиз.

Также банк не исключил дефицита газа в Евросоюзе зимой в 2023-2024 годах. При этом отмечается, что прогресс в заполнении газовых хранилищ дает основания полагать, что предстоящей зимой топлива будет достаточно.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии и экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюз неизбежно столкнется с сырьевым дефицитом из-за санкций против России.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления руководителей европейских энергетических компаний, писало, что дефицит газа и высокая стоимость топлива в ЕС сохранится до 2025 года.