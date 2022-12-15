Британия запретила экспортировать антибиотики против стрептококковой инфекции

Правительство Великобритании добавило в список запрещенных к экспорту препаратов антибиотики, эффективные в отношении стрептококковой инфекции группы А. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

При обновлении в «список медикаментов, которые не могут быть экспортированы из Великобритании или закуплены впрок» были внесены амоксициллин и феноксиметилпенициллин, антибиотик из группы пенициллинов, а также антибиотик широкого спектра действия азитромицин и цефалексин – средство, активное в отношении пневмококка и стафилококков.

Запрет касается экспорта и покупки большого количества лекарства любой дозировки и лекарственной формы.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Швейцария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и инновационных технологий. Две страны, в которых находятся 10 из 20 лучших университетов Европы, подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать сотрудничеству в области биомедицинских наук, энергетических технологий, искусственного интеллекта и космоса, а также коммерциализации этих сфер. Великобритания, которая хочет стать ведущим мировым центром разработки лекарств, заявила, что опыт Швейцарии в области неврологии и вакцин, квантовых технологий, экологических технологий, космоса и термоядерного синтеза делает ее «ключевым стратегическим партнером».